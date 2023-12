Benzema quitte l’Arabie saoudite : découvrez la vérité derrière cette décision choc !

Après une période tumultueuse en Arabie saoudite, Karim Benzema, attaquant français d’Al-Ittihad, a décidé de quitter Djeddah. Son absence lors du match de Saudi Pro League face à Al-Taï a suscité de nombreux questionnements. Suite à la défaite face à Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Benzema aurait été soumis à un harcèlement qui aurait entraîné la suppression de son compte Instagram comptant pas moins de 76 millions d’abonnés.

Le journaliste sportif Abdel Karim Al-Jasser a même critiqué l’ancienne star du Real Madrid pour son manque d’effort et sa perte d’envie de jouer au football. Alors, quelles sont les raisons derrière ce départ soudain de l’attaquant français ?

Critiques et rumeurs de transfert : un environnement difficile pour Benzema

Depuis son arrivée à Al-Ittihad, Karim Benzema fait face à de nombreuses critiques venant des supporters déçus de son investissement et de sa performance. De plus, ses absences lors des séances d’entraînement du jeudi et vendredi n’ont fait qu’alimenter les rumeurs sur son départ. Malgré des statistiques correctes, avec 12 buts et 5 passes décisives, son implication est sérieusement remise en question.

Ces rumeurs ont conduit l’entraîneur Marcelo Gallardo à songer à écarter Benzema de l’équipe. Mais qu’en est-il vraiment ? Quelle est la véritable raison derrière ce départ surprise ?

La blessure au pied : la raison inattendue du départ de Benzema

Selon le quotidien espagnol Marca, l’entourage de Benzema aurait révélé que la raison de son départ de Djeddah était liée à une blessure au pied. Le joueur aurait reçu l’autorisation de son club et de ses médecins pour quitter la ville afin de se reposer et de se soigner. Ainsi, le club a annoncé que Benzema bénéficierait de trois jours de relâche en raison de circonstances particulières.

Face à toutes ces critiques et rumeurs, il est donc important de ne pas sauter aux conclusions hâtives et de prendre en compte les informations officielles. Souhaitons à Karim Benzema un prompt rétablissement et un retour rapide sur les terrains de football.