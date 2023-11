9 exercices plus efficaces que les squats pour tonifier vos fesses

Vous cherchez à tonifier vos fesses mais vous en avez assez des squats ? Découvrez 9 exercices qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement.

1. Les fentes avant

Les fentes avant sont un excellent exercice pour travailler les fessiers, mais aussi les cuisses. Pour réaliser cet exercice, il suffit de faire un pas en avant et de fléchir les genoux à 90 degrés, tout en gardant le dos droit. Il est important de veiller à ce que le genou de la jambe avant ne dépasse pas la pointe du pied. Faites une série de 15 répétitions pour chaque jambe.

2. Le pont

L’exercice du pont est idéal pour travailler les fessiers et le bas du dos. Allongez-vous sur le dos, les pieds à plat sur le sol et les genoux pliés. Soulevez ensuite les hanches jusqu’à ce que votre corps forme une ligne droite entre vos genoux et vos épaules. Maintenez cette position pendant quelques secondes avant de redescendre doucement. Répétez cet exercice 15 fois.

3. Le donkey kick

Le donkey kick, ou coup de pied de l’âne, est un autre exercice très efficace pour tonifier les fesses. Mettez-vous à quatre pattes, puis levez une jambe en arrière tout en gardant le genou plié à 90 degrés. Veillez à garder le dos droit et à contracter les fessiers lors de la montée. Faites une série de 15 répétitions pour chaque jambe.

4. Le step-up

Le step-up est un exercice qui sollicite principalement les fessiers et les cuisses. Pour le réaliser, vous aurez besoin d’une marche ou d’un banc assez haut. Posez un pied sur la marche, puis poussez sur cette jambe pour monter. Redescendez ensuite doucement. Faites une série de 15 répétitions pour chaque jambe.

5. Les squats sumo

Les squats sumo sont une variante des squats classiques qui permettent de travailler les fessiers de manière plus intense. Pour les réaliser, écartez vos pieds plus largement que la largeur des épaules et pointez vos orteils vers l’extérieur. Descendez ensuite comme si vous vouliez vous asseoir, tout en gardant le dos droit. Remontez ensuite en poussant sur vos talons. Faites une série de 15 répétitions.

6. Les kickbacks avec bande élastique

Les kickbacks avec bande élastique sont un excellent exercice pour cibler les fessiers. Placez une bande élastique autour de vos chevilles, puis levez une jambe en arrière tout en gardant le genou tendu. Faites une série de 15 répétitions pour chaque jambe.

7. Le clamshell

Le clamshell, ou coquillage, est un exercice qui cible spécifiquement les muscles fessiers. Allongez-vous sur le côté, les genoux pliés à 90 degrés. Gardez les pieds collés ensemble et ouvrez les genoux comme un livre. Faites une série de 15 répétitions pour chaque côté.

8. Les hip thrusts

Les hip thrusts sont un exercice très efficace pour travailler les fessiers. Asseyez-vous au sol, le dos appuyé contre un banc ou une marche. Placez une barre sur vos hanches, puis poussez sur vos talons pour soulever les hanches jusqu’à ce que votre corps forme une ligne droite entre vos genoux et vos épaules. Redescendez ensuite doucement. Faites une série de 15 répétitions.

9. Les deadlifts

Enfin, les deadlifts, ou soulevés de terre, sont un exercice complet qui sollicite de nombreux muscles, dont les fessiers. Pour les réaliser, placez une barre au sol devant vous, puis penchez-vous pour la saisir tout en gardant le dos droit. Redressez-vous ensuite en poussant sur vos talons et en contractant les fessiers. Faites une série de 15 répétitions.

En intégrant ces 9 exercices à votre routine d’entraînement, vous pourrez tonifier vos fesses de manière plus efficace que les squats seuls. N’oubliez pas que la régularité est la clé pour obtenir des résultats durables.