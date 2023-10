Les transferts les plus chers et les plus controversés de l’histoire du football

Le football est l’un des sports les plus populaires au monde, et ses transferts sont souvent le sujet de discussions passionnées. Les clubs tentent constamment de trouver le meilleur équilibre entre la performance et le coût, ce qui peut conduire à des choix audacieux. Voici une liste des transferts les plus chers et les plus controversés de l’histoire du football.

Gareth Bale est sans doute le transfert le plus controversé de l’histoire du football. En 2013, il a été transféré du Tottenham Hotspur au Real Madrid pour un montant record de 100 millions d’euros. Sa première saison à Madrid a été très réussie, mais il n’a pas pu maintenir son niveau de performance et a été critiqué par les fans et la presse.

Paul Pogba, transféré du club français de Juventus à Manchester United en 2016, est le joueur le plus cher de l’histoire du football. La somme astronomique de 105 millions d’euros payée par United pour récupérer Pogba a fait couler beaucoup d’encre. Cependant, la star française n’a pas encore réussi à justifier son prix exorbitant, ce qui a amené certains à se demander si le transfert valait vraiment la peine.

Ousmane Dembele, transféré en 2017 du Borussia Dortmund au FC Barcelone pour 105 millions d’euros, est également l’un des transferts les plus discutés de l’histoire du football. Cependant, contrairement à Bale et Pogba, Dembele a réussi à se faire un nom et est considéré comme l’une des stars montantes du football européen.

Philippe Coutinho, autrefois considérée comme la perle rare brésilienne, a suscité beaucoup d’intérêt quand elle a été transférée en 2018 du FC Barcelone au Bayern Munich pour 120 millions d’euros. Malheureusement, sa première saison a été décevante et son avenir reste incertain.

Kylian Mbappe, qui s’est récemment imposée comme une star internationale après avoir remporté la Coupe du Monde 2018 en tant que capitaine de l’Équipe de France, est un autre transfert controversé. En 2017, il a été transféré du Monaco au Paris Saint-Germain pour 180 millions d’euros – un record absolu pour un joueur âgé de 18 ans.

Les contrats colossaux conclus par ces joueurs ont provoqué une controverse sans précédent et ont mis en évidence les problèmes financiers auxquels font face les clubs de football modernes. Quoi qu’il en soit, ces grands noms continueront à susciter des débats passionnés.